VIGNETTE AUTOMOBILE 2020 : La date de l’acquittement fixée

La Direction générale des impôts a fixé la période d’acquittement de la vignette automobile pour l’année 2020, du 1 au 31 Mars prochain. En effet, tous les propriétaires de véhicules automobiles sont invités à se présenter aux guichets de paiement de la taxe véhicule au cours du mois de Mars (du 1 au 31), s’assurant au préalable du montant légal de leur vignette, selon un communiqué ministériel diffusé par la Direction Générale des Impôts (DGI) et rapporté par le site spécialisé Auto Algérie. L’administration fiscale a d’ailleurs tenu à préciser que même les véhicules acquis en 2020 sont concernés par cette imposition légale. « On se référera à la carte jaune comme document prouvant son appropriation dans un délai d’un mois à compter de la mise en circulation du véhicule sur le territoire national », peut-on lire sur le communiqué. Quant aux véhicules utilitaires, le prix des vignettes dépend du poids total en charge, a souligné l’autorité fiscale, par contre, pour ce qui est des tracteurs et autres engins agricoles ainsi que les véhicules à moins de quatre roues et les engins à travaux publics ou encore les remorques, ces derniers ne sont pas concernés par la vignette automobile, a précisé la même source. En cas de non-acquittement de la vignette sur le pare-brise du véhicule, le citoyen concerné sera imposé d’une amende fiscale égale à 50% de la valeur de la vignette, a averti la DGI.