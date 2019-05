VIGNETTE AUTOMOBILE 2019 : La période d’acquittement à partir du 2 juin

La Direction Générale des Impôts (DGI) a rappelé ce dimanche les propriétaires des véhicules que la période d’acquittement des vignettes automobiles pour l’année 2019 aura lieu du 2 juin au 31 juillet (à 16h00), en informant que ses tarifs restent inchangés par rapport à 2018. Pour les véhicules de tourisme et véhicules aménagés en utilitaires de moins de trois ans, les tarifs varient de 2.000 DA (pour les moteurs Jusqu’à 6 CV) à 4.000 DA (De 7 CV à 9 CV) à 10.000 DA (De 10 CV et plus), indique la DGI. Pour les véhicules compris entre 3 ans et 6 ans d’âge, les tarifs de la vignette sont fixés respectivement à 1.500 DA, 3.000 DA et 6.000 DA. Les véhicules compris entre 6 ans et 10 ans d’âge sont soumis à une vignette dont les tarifs sont respectivement de 1.000 DA, 2.000 DA et 4.000 DA. Quant aux véhicules de plus de 10 ans d’âge, ils sont soumis à une vignette à 500 DA, 1.500 DA et 3.000 DA. Pour ce qui est des véhicules utilitaires et d’exploitation, le prix de la vignette varie entre 6.000 DA, 12.000 DA et 18.000 DA pour les Véhicules de moins de (5) ans d’âge, et entre 3.000 DA, 5.000 DA et 8.000 DA pour les Véhicules de (5) ans d’âge et plus. Quant aux véhicules de transport en commun de voyageurs, les tarifs sont fixés à 5.000 DA, 8.000 DA, 12.000 DA et 18.000 DA selon le nombre de siège du véhicule pour ce qui est des moins de cinq ans, et à 3.000 DA, 4.000 DA, 6.000 DA et 9.000 DA pour les véhicules de cinq ans et plus. L’acquittement des vignettes automobiles, disponibles auprès des recettes des Impôts et des bureaux de poste, concernent les propriétaires de véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires ainsi que les véhicules de Transport de Voyageurs, précise la DGI.