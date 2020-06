VIEUX BATI A ORAN : 05 familles vivent en danger permanent

Cinq familles occupant une vieille habitation en ruine au quartier populeux de Victor Hugo ex tirigo au chef- lieu de la commune d'Oran, sont sous la menace d’un effondrement imminent du fait que la rampe d'escalier est dans un état de dégradation très avancée, risquant à tout moment de s'effondrer. «Nous avons saisi, depuis 2011, toutes les parties concernées les informant sur la menace qui pèse sur nous. Nous avons reçu la visite de responsables de l’APC qui nous ont rassurés quant à la possibilité de nous reloger, du fait que nous sommes recensés en croix rouge. Mais depuis, aucune visite ni encore moins de relogement et nous continuons toujours à vivre dans la hantise de voir notre habitation s’écrouler sur nous et ce, à l’instar des escaliers menant au premier étage qui n’ont pas résisté sous le poids des habitants et qui ont fini par céder, heureusement sans provoquer de victimes», dira cette dame venue à notre rencontre. Devant cet état des faits qui n'augure rien de bon, il est des plus urgents que les pouvoirs publics et à leur tête le wali d'0ran se penchent sur cette affaire de relogement qui tarde à venir, afin de sauver ces vies humaines de ces familles avec leurs enfants à bas âges qui sont confrontés en permanence au danger d’ effondrement à tout moment.