VIEUX BATI A ‘’DERB ‘’ MOSTAGANEM : Des familles en danger interpellent le wali

Leurs habitations et locaux, accolés à de vieilles bâtisses délabrées et à demi démolies les exposent à un réel danger ajoutent-ils. En effet, le dossier du mythique quartier « Derb » semble renvoyé aux calendres grecques et ses habitants, du moins, ceux qui sont restés sont totalement désemparés par le silence des autorités sur la question du vieux bâti .Ces derniers affirment qu’ils vivent dans l’angoisse quotidienne face à cette situation. «On ne cesse d’interpeller les autorités concernées, mais en vain», déplorent-ils. Les risques encourus sont énormes, notamment durant la saison des pluies où les anciennes habitations soutenues que par les murs risquent de s’effondrer en emportant les maisons mitoyennes habitées par des familles depuis des lustres. La situation dans ce quartier interpelle les responsables de la wilaya à prendre les devants avant la survenance d’une catastrophe. Un diagnostic a été effectué auparavant pour permettre de prendre des mesures nécessaires afin d’y remédier. Ainsi des opérations de démolition ont été engagées au sein du quartier, seulement tout a été arrêté pour des raisons techniques, selon eux. Une étude qui date du 14/10/2017 a été effectuée par un architecte expert en vieux bâti, à la demande de l’un des citoyens concernés par le problème où des recommandations ont été données appelant à une intervention urgente pratiquement à tous les niveaux .Selon l’expertise , l’ensemble du quartier « Derb » est inscrit dans le périmètre du noyau historique de la ville de Mostaganem, classé par le décret exécutif N°15-209 du 27/07/2015, portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Mostaganem . Ces vieilles bâtisses datant de l’époque ottomane risquent de céder à tout moment, témoigne le représentant de l’Association des habitants du quartier Derb, M. Idriss Bey, sur les lieux, en compagnie d’autres habitants. « On n’est pas à l’abri d’un drame, dira notre interlocuteur, surtout qu’une vieille bâtisse à trois niveaux, d’une hauteur de quelques mètres, démolie à moitié après le relogement de ses occupants, s’avère un danger imminent du fait que les restes de dalles, de murs et d’escaliers qui sont suspendus peuvent s’effondrer à tout instant ? «Doit-on attendre un drame pour que les autorités réagissent ?» s’interrogent-ils. Cette bâtisse située au centre-ville, plus précisément à proximité de l’ancienne daïra, s’avère un danger même pour les piétons et les automobilistes qui ne sont pas à l’abri d’une catastrophe». Selon le même interlocuteur, le terrain situé en face de la bâtisse, transformée en parking anarchique est devenu un lieu d’agression et de commercialisation de drogue pour les dealers et les malfaiteurs notamment durant la nuit. Les habitants sollicitent une intervention rapide des services concernés à leur tête M. le wali pour prendre en charge rapidement le reste du vieux bâti démoli à moitié et abandonné depuis plusieurs années.