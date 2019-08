VICTIMES DU DÉTOURNEMENT DE 59 MILLIARDS DE CTS A TIARET : Des dizaines de clients ferment le siège de la Badr Bank

Ils étaient munis de banderoles portant des écriteaux très hostiles au personnel de cette banque dont le slogan qui a été fortement médiatisé "Rendez nous notre argent ya sarrakine" et lequel slogan a été entendu par tous les passants sachant que ces lieux sont très empruntés par les passants, eu égard aux espaces de prestations qui y sont mitoyens. Ces clients victimes, ne se sont pas arrêtés à ce point mais sont allés jusqu'à interdire les employés de la banque de rejoindre leurs bureaux et ont fermé les portes de cette banque, interdisant de ce fait tout accès. Ces contestataires étaient fortement catégoriques dans leurs revendications légitimes et des conditions très critiques les ont poussées à retirer leur argent, à l'exemple d'une personne atteinte d'un cancer et qui devait rejoindre l’étranger, et malheureusement les délais ont expiré, faute d’inexistence d'argent liquide et ce, suite au détournement dont a fait l’objet cette banque et lequel montant s’élève à près de 59 milliards de centimes. Bref, les exemples de besoin d'argent, frappés par le sceau d'urgence ne manquent pas et se recensent en centaines, puisque il y a des clients qui n'ont pas encore été informés et des clients qui se trouvent à l’étranger .Pour rappel, la direction générale de cette banque aurait dépêché une commission d'inspection ,laquelle a débusqué un véritable détournement de près de 59 milliards de centimes(ce montant reste toujours provisoire et sera revu à la hausse selon des inspecteurs locaux qui sont sur place).Cette situation a valu au caissier principal l'emprisonnement et le directeur de cette agence a été relevé de ses fonctions dans l'attente d'autres mesures à l'adresse d'autres employés qui sont en perpétuelle audition par les services de police judiciaire et à l'heure où nous mettons sous presse, l'on apprend que des négociations sont en cours pour revoir les possibilités d'indemnisation. Une opération très délicate qui met en péril, la réputation de cette banque et aussi les mesures de sécurité de toutes les banques à l’échelle nationale.