VICTIMES DU CRASH D’AVION : 30 membres du Polisario, parmi les victimes

Sur les 257 victimes du crash de l’avion militaire à Boufarik, pas moins de 30 sont des membres du Polisario et de leur famille, indique une source de la RASD au site d’informations ‘’Algérie1’’. « Parmi les victimes du crash, 30 sont des membres du Polisario, de leurs familles et leurs accompagnateurs qui sont en soins dans les différents hôpitaux algériens », précise cette source. Des femmes et des enfants se trouvent parmi les 30 victimes sahraouies, ajoute encore la même source, selon laquelle le bureau permanent du Secrétariat national du Polisario à tenu une réunion extraordinaire, suite à laquelle un deuil national de huit jours est décrété sur l’ensemble des territoires sahraouis. Par ailleurs, annonce la même source une commission nationale présidée par le ministre de l’intérieur, et dans laquelle siège un membre des ministères de la Santé, de la Justice, des Affaires religieuses et l’ambassadeur de la RASD Alger, s’occupera du suivi des victimes.