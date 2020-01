VICTIME D’UN INCENDIE : Un enfant meurt calciné à Alger

Un enfant a été retrouvé calciné dans un incendie qui s’est déclaré dans la maison parentale. Le drame a eu lieu dans le quartier Climat de France dans la banlieue d’Alger rapporte une source concordante. En effet, les flammes ont ravagé deux appartements limitrophes de l’immeuble causant l’asphyxie de deux personnes adultes et la mort d’un enfant âgé d'environ six ans, selon le responsable de la cellule de communication de la protection civile de la wilaya d’Alger. L’incendie s’est déclenché aux alentours de midi, selon le même responsable qui affirme que ses services ont aussitôt dépêché des camions et du matériel sur le lieu du drame. Il ajoute que les pompiers sont arrivés rapidement à circonscrire l’incendie avant de l’éteindre. Ils ont aussi réussi à sauver les deux adultes asphyxiés par les flammes en leur prodiguant les soins nécessaires sur place. Quant à l’enfant calciné, il a été transporté à la morgue de l’hôpital Amine Debaghine à Bab El Oued pour une autopsie. Les services de la police scientifique ont déclenché une enquête pour déterminer les causes exactes de l’incendie dont l’origine n’est pas encore connue. Il faut noter que les immeubles de ce quartier d'Alger sont vétustes et ne sont pas équipés de moyens pour lutter contre les incendies.