VIBRANT HOMMAGE A BIR EL DJIR (ORAN) : Un arbre pour chaque victime du drame de Boufarik

Sur initiative d’un membre de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran ,qui ce dernier, n’a pas manqué de déclarer haut et fort devant toute l’assistance son geste humanitaire de la plantation de 257 arbres ,soit un arbre pour chaque chahid en hommage à ces 257 morts du crash d’avion de Boufarik ,ce geste humanitaire a été bien apprécié par le wali d’Oran qui l’a salué de cette initiative qui a été organisée hier matin au niveau de la grande cité de Belgaid dans la commune de Bir El Djir. Les représentants de plusieurs associations nationales, parlementaires et universitaires ont rendu hier un vibrant hommage aux victimes du crash de l'avion militaire survenu dernièrement à la base aérienne de Boufarik. Après la lecture de la Fatiha et l'observation d'une minute de silence à leur mémoire, la parole a été donnée aux présents. Le membre de l’APW s'est présenté en premier à l'estrade et a déclaré que les victimes du crash sont des enfants de toute l'Algérie. «Leur perte nous a tous affectés et attristés», a-t-il affirmé, ajoutant que ces victimes s'ajoutent aux sacrifices de l'ANP pour l'Algérie. Pour Ammi Hachemi les sacrifices de l'ANP sont innombrables. «C'est cette dernière qui a sauvé l'Algérie durant la décennie noire et continue à la défendre et la protéger maintenant, c'est l'ANP qui a réalisé le Barrage vert, c'est l'ANP qui a honoré aussi les Algériens lors de la guerre contre Israël au Moyen-Orient», a-t-il rappelé. L'ANP pour le représentant de l’APW est l'incarnation de l'Algérie plurielle. «C'est en son sein que les enfants pauvres et riches se côtoient, c'est en son sein aussi que les enfants instruits et non instruits évoluent ensemble», soulignera-t-il, notant que les victimes du crash de Boufarik sont des martyrs. Ainsi, à l’occasion de la Journée Mondiale de la presse, les membres de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran par le biais de leur représentant Ammi Hachemi a procédé à la plantation, hier, de 257 arbres soit un arbre pour chaque chahid au niveau du grand boulevard du quartier Hai Belgaid dans la commune de Bir El Djir. Par cette action, l’APW dit vouloir contribuer «aux efforts visant à faire d’Oran une ville éco-responsable», autrement dit : «une ville verte».