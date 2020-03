VIANDES ROUGES : Interdiction d’importation dès 2021

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé samedi, l’interdiction de tout processus d’importation de viandes rouges, à compter de l’année 2021. Lors d’une réunion avec les cadre de son secteur, M. Rezig a déclaré qu’il va se déplacer avec les importateurs de viandes au Sud, pour conclure un partenariat interne et compenser les opérations d’importation en attendant la liquidation définitive du marché en 2021. Le ministre a souligné que les quantités de viandes qui sont disponibles sont capables de couvrir la demande nationale, et à des prix raisonnables qui servent les acteurs de la filière, les commerçants, et les consommateurs, avec la possibilité de réaliser un excédent à l’exportation. En outre, le ministre du Commerce a révélé la création d’une agence de santé des consommateurs composée de représentants de plusieurs ministères qui contrôlerait la qualité des produits sur le marché.