VERSEMENT DES PENSIONS DE RETRAITE : Le ministre rassure sur la disponibilité de la liquidité

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a rassuré, à l’occasion du coup d’envoi de la campagne nationale de désinfection des bureaux de poste au niveau national que «La liquidité est disponible et les citoyens doivent respecter les mesures préventives et la distanciation sociale pour prévenir la propagation de la Covid-19». Notant que la période, commençant le 18 de chaque mois, de 09 jours consacrés au retrait de ces pensions était devenue insuffisante, le ministre a affirmé œuvrer «à prolonger cette période, à partir du 15 de chaque mois, après aval du ministère du Travail, de l'emploi et de la Sécurité sociale et de la Caisse des retraites», a-t-il indiqué. Dans cette même veine, Boumzar n’a pas manqué de rappeler «toutes les mesures et facilités adoptées par le secteur en vue d'alléger la pression sur le personnel d’Algérie Poste, notamment le respect des mesures barrières et la distanciation sociale», dira-t-il, en substance, ajoutant que les retraités pouvaient, également, retirer leurs pensions en vertu d'une procuration exceptionnelle, ou encore la possibilité de recourir aux guichets automatiques bancaires (GAB), ainsi qu’aux aux services du e-paiement d'Algérie Poste.