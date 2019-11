VERSEMENT DES NOUVELLES ALLOCATIONS : Plus de 334 000 handicapés concernés

Le versement de la nouvelle allocation pour les personnes aux besoins spécifiques, estimée à 10 000 DA, débutera avant la fin de l’année en cours et concernera plus de 334 000 handicapés. Le gouvernement a décidé la revalorisation de l’allocation des personnes handicapées à 100%. Cette revalorisation concerne tous les handicapés à 100% bénéficiant actuellement de l’allocation forfaitaire de solidarité de 3 000 DA et tous les enfants handicapés à 100% de moins de 18 ans, soit 10 000 DA pour chaque enfant handicapé. Lors de sa visite dans la wilaya d’El Bayadh, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a indiqué que « l’allocation augmentée par décision du gouvernement de 4 000 à 10 000 DA sera versée avant la fin de l’année en cours avec effet rétroactif du 1er octobre 2019. Plus de 334 000 handicapés à cent pour cent bénéficieront de cette allocation, notamment ceux âgés de moins de 18 ans et issus de familles sans revenus. Mme Ghania Eddalia a précisé que cette décision concernera 23 813 enfants au niveau national. Il s’agit, détaille-t-elle, de 31 797 handicapés visuels et de 14 397 handicapés auditifs, qui, jusque-là, touchaient une allocation forfaitaire de solidarité de 3 000 DA.