VERS LA RENAISSANCE DU TOURISME RELIGIEUX A MOSTAGANEM : Une rencontre animée par la direction du tourisme

La direction du tourisme de la wilaya de Mostaganem a organisé, vendredi 17 Mai 2019, à l’hôtel ‘’El Mansour’’, sis aux Sablettes, une rencontre pour promouvoir un nouveau produit touristique, qui n’est autre que le tourisme religieux et spirituel, un mode touristique qui ne date pas d’hier pourtant, mais qui avec le temps et le peu d’importance accordé à ce dernier, a fini par s’oublier presque complètement. C’est dans ce sens que la direction du tourisme de la wilaya vient de lancer un programme ambitieux pour la mise en valeur de ce concept pour attirer encore plus de touristes qui sera complémentaire à celui du tourisme estivale et balnéaire. Notons à ce titre, que Mostaganem a été jadis, le fleuron par la présence de dizaines de zaouïas et de saints, reconnus localement, dans le Maghreb et dans le monde arabe voire même en Europe. A titre de rappel, des européens venaient souvent à la zaouïa alawiya reconnue mondialement , alors que maintenant le citoyen dans la majorité des cas , la zaouïa se résume juste à sa ‘’waada’’ annuelle , le couscous sous les tentes et la fantasia, alors qu’autrefois, ces dernières avez une place prépondérante dans la société périodiquement telle que Sidi Lakhdar Benkhelouf, la zaouia Alawiya, El Bouzidia , El Tekkoukia , El Senoucia, El Kadiriya et beaucoup d’autres qui avaient en plus de l’option spirituelle celui du social et de l’enseignement(coranique) elle jouait également un rôle de médiation dans les conflits tels que les divorces, dans le partage de l’héritage, et la vente et l’achat des biens, l’aide aux démunis. Il est à noter que seul dans le statut social elle arrivait à résoudre le problème dans pas moins de 70% des cas, et que par son absence dans notre paysage social, notre pays a atteint le chiffre exorbitant de 60.000 divorces par an. Toujours est-il que pour arriver à revaloriser le tourisme religieux, il faudrait la conjugaison de tous les efforts étatiques comme société civile et penser à créer un guide touristique spécial tourisme religieux avec un calendrier des fêtes annuelles, et une journée de la fête locale des zaouïas avec l’appui des supports médiatiques tel que la télévision, les journaux, et les réseaux sociaux, sans oublier de penser au volet restauration de l’immobilier religieux tel que les marabouts