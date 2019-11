VENU PRESENTER SON PROGRAMME ELECTORAL : Tebboune accueilli à bras ouverts à Bechar

Le candidat à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelmadjid Tebboune, a conquis la population de Béchar du moins ceux et celles qui se trouvaient dans la salle archicomble de la maison de la culture Kadi Mohamed. Venu présenter les grandes lignes de son programme électoral, il n’a de cesse été interrompu par des jeunes qui scandaient « Allah Akbar, Tebboune, Tebboune ! ». Il leur dira : ‘’si je suis aujourd'hui parmi vous à Béchar, c’est parce que je me sens chez moi car au début de ma carrière j’ai travaillé ici dans la wilaya de la Saoura qui s’est scindée en trois wilayas, à savoir : la wilaya de Tindouf, la wilaya d’Adrar et celle de Béchar. Cette dernière compte parmi ses daïras, la wilaya-déléguée de Béni Abbès qui, dans un avenir proche ,accédera au rang de wilaya’’, a-t-il promis. Ajoutant : ‘’si je vous dis ceci, c’est pour dire que je connais les nécessités du Sud et que je trouve qu’il n’y a pas de raison pour que la wilaya de Béchar ne soit pas rattachée au Grand-sud. Je veillerai à revoir à la baisse la facture énergétique des foyers car la climatisation, ici à Béchar est une nécessité vitale et ne constitue pas un ornement’’, a-t-il encore promis. Concernant son programme, l’ancien ministre assure qu’il s'appuie essentiellement sur l’intégration des jeunes dans le domaine de la vie active et de la vie politique, car il est inconcevable, selon lui, que les jeunes ne peuvent accéder à des postes politiques, domaine qui jusqu’ici n’a été accessible qu’à ceux qui ont de l’argent. De même qu’on refuse des postes de responsabilité aux jeunes par manque d’expérience.