VENTE DU LAIT EN SACHET : Bras de fer entre le ministre du Commerce et les distributeurs

Le bras de fer entre les distributeurs de lait en sachet et le ministre de Commerce Kamel Rezzag, se poursuit sur fond de tension sur ce produit qui se vend aujourd’hui dans les régions reculées à des prix juste ahurissants. Face à l’entêtement de ces mêmes distributeurs à vouloir imposer une nouvelle marge bénéficiaire, le ministre est de nouveau monté au créneau pour les inviter à la raison et au respect du prix officiel du sachet qui est de 25 dinars. " Tout ce qu’on demande c’est que la vente du sachet de lait du pauvre citoyen doit se faire au prix fixé par la loi, celui qui est d’accord il est le bienvenu, celui qui refuse n’a qu’à changer d’activité commerciale ", a écrit lundi le ministre du son compte tweeter. " Les marchandises dont les prix sont soutenus ne se vendront qu’aux prix fixés par la loi, c’est la raison pour laquelle je souhaite que chacun la respecte, il n’y a pas et il n’y aura pas de personne au-dessus de la loi", avertit le ministre. Dans une précédente intervention, largement relayée sur les réseaux sociaux, Kamel Rezzag avait dénoncé ce qu’il avait qualifié de « mafia de la poudre de lait, de la farine et de la semoule » en menaçant de « couper des têtes", tout en se donnant jusqu'au mois de mars pour régler définitivement le problème. Amine Belouar, président de la Commission nationale des distributeurs de lait a expliqué lundi dans une déclaration à la presse que ces deniers ont créé la tension sur le marché en signe de protestation contre leur marge bénéficiaire qu’il juge « insuffisante ».