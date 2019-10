VENTE DE VOITURES : Arrestation d’un arnaqueur à Mostaganem

Le phénomène social de délinquance chez les adultes vient de faire parler de lui et c’est ce qu’à révélé récemment, un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques, de la sûreté de wilaya de Mostaganem. En effet, lors d’une patrouille de police au niveau de la Cité des 400 logements du centre-ville de Mostaganem, il a été remarqué que deux personnes en conflit se disputaient sur la voie publique. Alertés, les policiers sont intervenus et embarqués les deux protagonistes qui ont été conduits au siège du poste de police aux fins de connaitre les dessous de cette affaire. Ainsi, l’enquête menée auprès de ces deux personnes a montré que l’une des parties était victime d’abus de confiance et de tromperie de la part du dénommé B.M, âgé de 38 ans, qui lui avait vendu un véhicule, de marque « Volkswagen », numéroté dans la wilaya de Mostaganem. Il s’est avéré que ledit véhicule précité, non seulement ne lui appartient pas, mais appartenait à un propriétaire d’une agence de location de voitures à Mostaganem. L'enquête a révélé également qu’il y avait une autre victime arnaquée par abus de confiance impliquant toujours le même suspect et ce, concernant un autre véhicule de marque « KIA PICANTO » qui lui a été vendu pour un prix estimé à 179 millions de centimes. L’enquête a révélé que le suspect en question vendait ces véhicules après leur affichage sur la page de médias sociaux et a fini par être arrêté à la de l’enquête, les véhicules (2) deux en question étant récupérés, par ailleurs. Sous le chef d’accusation d’abus de confiance et d’escroquerie, le mis en cause a été présenté par-devant M. le procureur de la République qui a renvoyé l'affaire devant le juge d'instruction lequel a ordonné sa mise en détention.