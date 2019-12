VENTE DE 150 CONSTRUCTIONS ILLICITES A ORAN : La police ouvre une enquête

Selon les informations recueillies auprès des services de la wilaya d'Oran, trois enquêtes sont ouvertes par les services de police de la wilaya d’Oran pour identifier et présenter par devant la justice les personnes impliquées dans la réalisation et la commercialisation des 150 habitations illicites démolies au courant de ce mois à Bir El Djir, Milénium et Sidi Chahmi, ainsi que la délégation communale d’El Badr, selon une source de la wilaya. Le dossier des habitations illicites est suivi de près par le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui ainsi que par son cabinet, pour assurer l’identification des sites et la démolition de ces habitations illicites, «Les opérations de démolition vont se poursuivre dans les jours à venir pour toucher d’autres sites » dira notre source. Notons qu’après la démolition des 150 habitations, une assiette foncière de 2 hectares a été récupérée dont une partie appartenant à un privé. Des individus continuent à profiter de la souffrance des citoyens et leur besoin du logement pour commercialiser ces taudis à des prix pouvant atteindre 120 millions de cts. Notons que les services concernés ont mis au point, il y a quelques mois une nouvelle stratégie de lutte, visant à éradiquer les habitations illicites. Il n’y aura pas seulement des opérations de démolition, mais les courtiers qui réalisent et commercialisent ces habitations illicites seront présentés par devant la justice. Le nombre des habitations illicites à Oran a été estimé à 41.000. Dans plusieurs endroits, des taudis sont réalisés au su et au vu de tout le monde, avec parfois une certaine complicité de la part des élus locaux, qui ne réagissent pas en voyant ces habitations illicites s’ériger.