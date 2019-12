VENTE D'APPAREILS DE CHAUFFAGE CONTREFAITS SANS CERTIFICAT DE GARANTIE : Plus de 11 commerçants verbalisés à Oran

Lors d'une opération de vérification auprès de vendeurs d'appareils électroménagers, les éléments relevant de la brigade de contrôle et des fraudes de la wilaya d'Oran ont verbalisé onze commerçants pour vente d'appareils de chauffage à gaz à des clients sans certificat de garantie. Ces onze commerçants de la ville d’Oran, spécialisés dans la vente d’équipements domestiques sur 25 contrôlés, ont été verbalisés avec poursuites judiciaires à la suite d’une enquête nationale sur la conformité des appareils de chauffage à gaz à usage domestique, a indiqué le chef de bureau des produits industriels et services de la direction du commerce de la wilaya d’Oran, Mohamed Bachir.Cette infraction est liée au non-respect de la garantie d’appareils de chauffage à gaz vendus aux consommateurs, a-t-il ajouté. Le certificat de garantie, accompagnant le produit industriel commercialisé, est un document de sécurité accordé à l’utilisateur final pour une période donnée, conformément à la réglementation en vigueur, vu qu’il s’agit d’un produit sensible, a expliqué le même responsable. D’autre part, cette enquête nationale sur la conformité des appareils de chauffage à gaz, qui a été déclenchée en octobre dernier, a touché également à Oran trois usines implantées à Oued Tlélat, Bethioua, et Es-Sénia qui fabriquent une gamme de produits électroménagers, dont elles ont arrêté la fabrication, celle des appareils de chauffage à gaz depuis 2014, a-t-on signalé au passage.