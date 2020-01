VENDUES AU DINAR SYMBOLIQUE AUX OLIGARQUES : Le gouvernement s’engage à récupérer plus de 800 entreprises privées

En effet, privatisées par les ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, le gouvernement a décidé de récupérer plus de 800 entreprises publiques. Selon les mêmes sources, le gouvernement algérien a mis un plan d’action et des mécanismes qui permettront à l’État de récupérer les entreprises bradées. Ce plan va être présenté la semaine prochaine devant le conseil du gouvernement afin d’être adopté. Il consiste à l’installation d’une commission interministérielle qui sera chapeautée par Abdelmadjid Tebboune. Cette commission se penchera sur ces entreprises, qui n’apportent aucune valeur ajoutée à l’économie nationale. Le plan du gouvernement concerne également certaines entreprises appartenant aux hommes d’affaires incarcérés pour des affaires de corruption, ainsi que le foncier industriel dilapidé sous l’ère de Abdelaziz Bouteflika. Cette mesure réclamée par les économistes arrive tardivement, vu les dégâts que la privatisation a produit sur l’économie nationale et notamment sur le marché du travail. Il faut rappeler que Ahmed Ouiyahia et Abdelmalek Sellal ont choisi l’option de la privatisation des entreprises publiques. Ils ont fermé plus de 1500 entreprises de différents secteurs dont ils ont déclaré la faillite après l’échec de leurs privatisations. Cette opération a conduit au licenciement de plus d’un million et demi de travailleurs, alors que certains secteurs d’activités économiques ont été complètement paralysés tandis que des centaines d’entreprises performantes ont été offertes au dinar symbolique à des opérateurs étrangers proches de Saïd Bouteflika. Le matériel a été vendu et les employés ont été licenciés. Ces mesures interviennent dans le cadre de la préservation des postes d'emploi et l'approvisionnement continu du marché national et la relance de la dynamique économique.