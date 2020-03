VASTE OPERATION DE DESINFECTION DES RUES D'ORAN : Utilisation d'un brumisateur, une première en Algérie

Pour la première fois dans la wilaya d'Oran, une compagne de désinfection a été entamée avant-hier dans l'ensemble des quartiers de la localités d'Oran. De source proche de la directrice de l'environnement Mme Dahou Samira, l'on nous informe l'utilisation du brumisateur du CET de Hassi Bounif pour désinfecter les rues grâce à un produit désinfectant. “ On a lancé une opération de désinfection de toutes les communes limitrophes du CET et de Hassi Bounif comme Benfreha et Hessiane Touale , en utilisant un procédé différent, en utilisant le brumisateur du CET qui neutralise les mauvaises odeurs, avec du chlore, ce qui permettra de désinfecter les espaces publics, les rues et les arrêts de bus” dira la directrice de l’environnement, qui a lancé un appel au citoyens pour reste chez eux et de sortir qu’en cas de nécessité extrême. Pour casser la chaîne de contamination. La direction de l’environnement va lancer également une campagne de sensibilisation au profit des ménages, afin de fermer mimétiquement les poubelles, “ c’est très important pour ne pas contaminer les agents de collecte, ils doivent fermer les sachets, pour préserver la vie des agents de propreté et ne pas propage la pandémie” dira-t-elle. Notons que des campagnes de désinfestation sont quotidiennement menées au centre ville d’Oran pour faire face à la pandémie du coronavirus, des camions de la commune d'Oran en compagnie de ceux de la sûreté nationale sont mobilisées pour désinfecter les ruelles d'Oran.