VALIDATION DE LA QUALITE DE 3 NOUVEAUX MEMBRES DE L'APN : Le rapport de la commission spécialisée validé

L'Assemblée populaire nationale (APN) a approuvé jeudi le rapport de la commission des affaires juridiques et administratives et des libertés portant validation de la qualité de trois nouveaux membres de l'APN. Il s'agit du membre Mohammed Hemdani qui a remplacé le défunt député du parti du Front de libération nationale (FLN) de la circonscription électorale de Tamanrasset, Mahmoud Guemama. Le député Nazih Berramdane figurant sur la liste du Mouvement populaire algérien (MPA) de la circonscription électorale de Guelma a été remplacé par Guerroudj Bouhali, suite à la vacance de son siège, en raison d'incompatibilité avec le mandat parlementaire, sachant que Berramdane avait été nommé au poste de conseiller auprès du Président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l’étranger. L'APN a approuvé également le rapport de la commission portant validation de la qualité de membre de l'APN de Omar Sahraoui qui a remplacé l'ex-député Ahmed Zidane sur la liste du Front démocratique libre (FDL) de la circonscription électorale de Chlef, suite à la vacance de son siège, après sa nomination au poste de Délégué local du Médiateur de la République à Chlef.