VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIERE : Un million de personnes vaccinées

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a appelé à Alger, les catégories de la société les plus exposées au virus de la grippe saisonnière à se faire vacciner avant que le virus n’atteigne son pic en janvier et février. En marge d’une journée de sensibilisation organisée par le ministère à Alger, le directeur de la prévention le Dr Djamel Fourar a indiqué que «nombreux sont les sujets à risques qui ne se sont toujours pas fait vacciner en dépit de la disponibilité du vaccin dans les établissements publics de santé de proximité (EPSP) et dans les officines». «Seul un million de personnes ont été vaccinées alors que 1.800.000 de doses ont été distribuées aux EPSP», a-t-il fait savoir précisant que 300.000 doses restent à distribuer par l’Institut Pasteur d’Algérie dès l’épuisement des quotas». Le Dr Fourar a appelé les malades chroniques, les personnes âgées, les femmes enceintes ainsi que les enfants n’ayant pas encore été vaccinés à se rapprocher des établissements de santé et des officines avant que le virus n’atteigne son pic en janvier et février. Soulignant qu’aucun décès dû à la grippe saisonnière n’a été enregistré à ce jour, et ce au vu de la douceur des températures hivernales cette année, le Dr Fourar prévoit un pic du virus durant les mois de janvier et février avec la baisse du mercure qui favorise la transmission du virus. En 2018, un décès avait été déploré contre 26 en 2016 et 2017 à travers tout le territoire national, a-t-il rappelé, indiquant que quelque 650.000 décès sont recensés annuellement à travers le monde sur un total de 5 millions de personnes atteintes de grippe saisonnière.