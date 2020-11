VACCINATION ANTI GRIPPALE A MOSTAGANEM : Un vaccin non remboursable, toujours introuvable !

En effet, plusieurs pharmaciens de la ville et des communes voisines, interrogés sur le sujet, confirment que les quantités réceptionnées ne correspondent pas aux commandes sollicitées et de ce fait, ne répondent nullement aux besoins exprimées par les citoyens qui se relayent sur les officines depuis le lancement de la campagne de vaccination. ''Cette année, j'ai reçu juste 10 boîtes qui ont été épuisées après une heure !'', souligne une pharmacienne installée au centre-ville de Mostaganem. Cette dernière affirme avoir passé sa commande pour l’acquisition du vaccin au mois de septembre dernier, mais malheureusement, elle a été fort étonnée de ne recevoir qu'une dizaine de boites. Toujours sur le sujet, elle fait savoir qu'elle reçoit quotidiennement une dizaine de personnes qui viennent demander le vaccin, aussi bien les personnes âgées que les jeunes. Ce manque flagrant de vaccins est relevé également dans le reste des officines pharmaceutiques de la ville et communes de la wilaya, dont certains pharmaciens confirment avoir juste reçu des quantités fort insuffisantes pour satisfaire la demande, alors que d’autres déclarent être toujours en attente d’être livrés dés la réception d'un deuxième lot de vaccin qui semble tarder pour se faire livrer. Notons que le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la grippe a eu lieu le 3 novembre dernier, que les établissements de santé ont été dotés de vaccins destinés au personnel soignant qui constitue une catégorie cible qui doit se prémunir de la grippe, pour ne pas contaminer les malades et pour assurer la continuité de leur travail. Signalons à ce sujet que les personnes âgées, les malades chroniques, les femmes enceintes, ainsi que les enfants qui sont atteints de maladies invalidantes ou graves sont concernés par la vaccination et peuvent se faire vacciner gratuitement au niveau des structures publiques de santé (centres de santé et polycliniques). En dernier, il est bon de rappeler que le vaccin administré au cours de cette année est nouveau, c’est le tétravalent qui malheureusement reste presque introuvable de par sa distribution si insuffisante et qui ne figure pas encore dans la nomenclature des produits remboursables par la sécurité sociale. Ce nouveau vaccin coûte plus cher que celui qui était administré habituellement, à savoir le trivalent qui coûtait environ 635 dinars et qui était remboursable, alors que le prix de ce vaccin (le tétravalent ) avoisine les 1.350 dinars et reste non remboursable, à l'attente de son introduction dans la nomenclature des produits remboursables . En attendant mieux, les citoyens n'ont qu’à se protéger coûte que coûte contre la grippe et recourir au confinement qui reste l'une des solutions les plus pratiques et la plus indiquée en ces temps où l'épidémie de la covid 19 fait rage.