VACCIN ANTIGRIPPAL : Le reste de la commande réceptionné la semaine prochaine

Le reste de la quantité commandée de vaccin antigrippal, estimée à 800.000 doses, sera réceptionné à la fin de semaine prochaine, a annoncé le Directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA), Dr Fawzi Derrar, rappelant l'engagement de l'Algérie à acquérir le vaccin anti-Coronavirus. "Sur une commande globale de 1,8 million de doses de vaccin antigrippal, nous en avons reçu jusque-là 1 million. Nous devrions réceptionner la plus grande partie de ce qui reste à partir de lundi prochain, et la totalité des 800.000 doses, à la fin de la semaine prochaine", a déclaré Dr Derrar sur les ondes de la Chaîne II de la Radio nationale. Tout en précisant que les doses réceptionnées ont été distribuées essentiellement aux établissements publics de santé ainsi qu'à quelques grossistes, l'intervenant a tenu à rappeler que ce produit pharmaceutique "protège des complications de la grippe saisonnière" chez les sujets à risque, à savoir les personnes âgées ainsi que les malades chroniques. "Lorsque ces derniers ne développeront pas de formes graves de la grippe, ils n'iront pas aux hôpitaux et soulageront, de la sorte, ces structures déjà soumises à une pression en raison de la recrudescence de la pandémie de la Covid-19", a-t-il observé. S'agissant précisément du vaccin anti-Coronavirus, le premier responsable de l'IPA a rappelé les négociations engagées entre l'Algérie et les laboratoires américains Pfizer et Moderna Therapeutics, dont les recherches sont "en stade avancé et avec des résultats préliminaires encourageants". Il a expliqué, à ce propos, que "d'autres étapes devront suivre", aussi bien au niveau de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) que de la FDA, une agence américaine de certification, avant d'avoir "une idée précise sur l'efficacité et l'immunité induite par la vaccination générale".