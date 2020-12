VACCIN ANTI-COVID-19 : Benbouzid annonce un plan pour la vaccination

L’invité de la télévision nationale , a indiqué qu’ ‘«un plan a été élaboré dans le cadre de la stratégie nationale en vue de la préparation de l’opération de vaccination contre le coronavirus après l’acquisition de ce vaccin, d’ou deux comités ont été installés, le premier est dirigé par le ministre de l’Intérieur et chargé de l’aspect logistique et le second par le ministre de la santé qui et chargé du suivre l’opération de vaccination au sein des établissements de santé. ” Le Professeur Benbouzid, a souligné dans ce contexte que ce vaccin n’est “pas obligatoire”, mais chaque citoyen Algérien à le droit de l’obtenir. En revanche, il a souligné que “l’Algérie suit, dans le cadre du Groupe Kovacs, qui comprend 172 pays. A cet égard, le professeur Benbouzid a affirmé que «l’Algérie cherche à acquérir le vaccin dans le cadre d’un mécanisme organisé avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les Nations Unies et le groupe Kovacs depuis août dernier». Dans le même contexte, le ministre de la santé a déclaré que “le vaccin n’a pas encore été approuvé par l’OMS et les laboratoires qui ont atteint un degré avancé des essais cliniques n’ont pas encore obtenu l’autorisation de le commercialiser”. Le ministre de la santé, a souligné que l’Algérie est en négociations avec six laboratoires pour l’acquisition du vaccin contre le coronavirus. Interrogé sur la situation épidémiologique du pays relative à la Covid-19, Abderrahmane Benbouzid a estimé les contaminations enregistrent sont en décrue depuis quelques jours engendrant la libération de 40 % des lits dédiés à la prise en charge des malades atteints de la pandémie soit 5212 des 20.000 lits mobilisés et dont certaines wilayas seulement 10% des lits sont occupés. En ce qui concerne le traitement et le type de médicaments utilisés contre le coronavirus, le premier responsable du secteur a déclaré qu’il est prescrit en fonction des cas, après l’inclusion des antibiotiques et de l’hydroxychloroquine au début, des anticoagulants ont été ajoutés après avoir remarqué l’émergence d’autres infections dans certains cas, puis des corticostéroïdes pour d’autres cas.