VACANCE DU POSTE DE PRESIDENT : Une réunion décisive pour le Parlement aujourd’hui

Le Parlement siègeant dans ses deux chambres (Conseil de la nation et Assemblée populaire nationale) se réunira aujourd’hui mardi au Palais des nations (Alger), en vue de prendre acte de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance définitive du poste du président de la République et activer l'application de l'article 102 de la Constitution. Ce congrès du Parlement, qui intervient en application de l'article 102 de la Constitution, a été décidé lors de la réunion jeudi dernier des bureaux des deux chambres du Parlement. Le Conseil constitutionnel avait constaté mercredi la vacance définitive de la Présidence de la République, après la démission d’Abdelaziz Bouteflika et communiqué immédiatement l'acte de déclaration de vacance au Parlement conformément à la Constitution. La Commission parlementaire mixte chargée de l'élaboration du règlement du déroulement des travaux de la réunion du Parlement siégeant en chambres réunies, a tenu dimanche sa réunion au siège du Conseil de la nation. Cette commission, installée par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah lors de la réunion des bureaux des deux chambres du Parlement, est présidée par le doyen du Conseil, Salah Goudjil.