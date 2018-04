Une sortie et un message chargé…..

C’est vrai que le Président de la République, M.Abdelaziz Bouteflika n’est pas sorti de ses quartiers de la Présidence, depuis quelques mois et on a jasé sur son absence physique, certes. Hier, au grand dam de ses détracteurs et de ceux qui ont l’art de tremper leur plume dans du venin ainsi que les ennemis de l’Algérie, le Président est sorti. Les observateurs avertis savent bien que cette sortie très médiatisée faisant le buzz sur la toile n’est pas tellement pour faire des inaugurations puisque c’est chaque semaine pratiquement de nouvelles inaugurations de réalisations nouvelles. A bien cogiter, on peu s’apercevoir que derrière la sortie pour l’inauguration de la mosquée « Ketchaoua » et l’extension de la ligne du Métro d’Alger, se cache bien des messages d’une grande subtilité, à l’endroit de certains cercles et de certaine forces occultes tentées par semer la pagaille. Les évènements de protesta et de revendications ne sont pas tout à fait innocents non plus, ni même les mouvements et bruits de bottes qui sont à nos frontières du Sud-Ouest. Dans la subtilité, la finesse et le sens aiguisé de la diplomatie qu’on lui connait et qui sont sa marque de fabrique, le Président Abdelaziz Bouteflika envoie un message fort qui serait porteur de signaux pour signifier aux prédateurs de tout bord que la République est toujours debout, que ses institutions fonctionnent encore comme ailleurs sans oublier de leur dire que l’handicap physique de sa personne n’est pas une tare insupportable. Aussi, comme on dit « à quelque chose, parfois malheur est bon » ce qui signifie, en termes clairs que M. le Président a gagné, en contrepartie compensatoire une certaine force mentale formidable que les autres ne connaissent pas. Les balbutiements des uns et les soubresauts, çà et là, n’entament en rien la capacité présidentielle à gérer l’Etat et je suis toujours là, semble leur faire comprendre, M. Abdelaziz Bouteflika et comprenne qui pourra que, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, pour demain ainsi que pour 2019……