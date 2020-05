Une société pharmaceutique turque fait don de médicaments à l’Algérie

La principale société pharmaceutique turque, Abdi Ibrahim, a annoncé qu’elle va fournir des médicaments sous forme de don à certains pays dont l’Algérie, et ce, dans le cadre de son soutien international en cette phase de crise sanitaire provoquée par la pandémie du coronavirus (covid-19), a rapporté, vendredi 15 mai, le site Rédaction.media, citant un communiqué de l’entreprise. Outre l’Algérie, les pays concernés par ces aides médicales sont l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan en Asie Centrale, précise le communiqué de la société turque, qui indique que les médicaments sont des comprimés de phosphate de chloroquine. Ainsi, selon la même source, l’Algérie va recevoir 100 000 comprimés de phosphate de chloroquine, et l’Azerbaïdjan va recevoir 50 000 de ces comprimés, de la part d’Abdi Ibrahim. Le Kazakhstan va recevoir, quant à lui, un don de 100 000 comprimés de phosphate de chloroquine et 7000 comprimés d’acétylcystéine.