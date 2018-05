Une sénatrice renvoyée par Bensalah

Lors d’une séance plénière au Sénat, la sénatrice Zohra Guerrab, a essayé d’exposer un problème juridique personnel avec une voisine à elle. N’ayant pu garder son sang froid, elle a été renvoyée de la salle avant la fin de la séance. Elle a déclaré à ce sujet , devant l’assistance et en la présence du ministre de la justice et garde des sceaux, Tayeb Louh « ayant le statut de sénatrice et je n’ai pas obtenu gain de cause auprès de la justice de mon pays car ma voisine est une juge. J’imagine alors d’avance le sort d’un simple citoyen qui aurait eu le même problème». Le président du sénat, Bensalah Abdelkader , a tenu à rappeler à l’ordre la sénatrice, évoquant le règlement intérieur du sénat qui interdit l’exposition des problèmes personnels lors des séances plénières à la chambre haute du parlement.