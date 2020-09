Une première depuis 15 ans, le chef du Pentagone jeudi à Alger

Le chef du Pentagone Mark Esper est attendu demain, jeudi 01 octobre, à Alger dans le cadre de sa tournée dans le Maghreb puisqu'il fera également escale en Tunisie et au Maroc. Mark Esper se rendra au Maghreb pour réaffirmer l'engagement des Etats-Unis dans la région et renforcer la coopération avec l'Algérie, où il sera le premier ministre américain de la Défense à se rendre depuis près de 15 ans. M. Esper, dont c'est le premier voyage sur le continent africain commencera aujourd’hui sa visite par la Tunisie où il aura des entretiens bilatéraux avec le président Kais Saied et le ministre tunisien de la Défense Ibrahim Bartagi, avant un discours au cimetière militaire américain de Carthage, où sont enterrés les soldats américains tombés en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. L'objectif est de renforcer les liens avec cet allié "majeur" dans la région et d'évoquer "l'instabilité régionale exacerbée par les activités pernicieuses de la Chine et la Russie sur le continent" africain, a indiqué un haut responsable militaire américain. Mark Esper est ensuite attendu jeudi à Alger pour des entretiens avec le président Abdelmadjid Tebboune.