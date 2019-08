L’ancien Premier ministre Abdelmadjid Tebboune aurait bénéficié, cette semaine, d’une nouvelle villa au niveau de la Résidence d’Etat à Club-des-Pins. Selon le périscoop du Soir d’Algérie, cette nouvelle villa offre plus de commodités et plus d’espace que celle occupée, jusque-là, par Tebboune au niveau du même site. Rappelons qu’Abdelmadjid Tebboune avait été démis de ses fonctions de Premier ministre, le 15 août 2017, à peine trois mois après sa nomination à la tête du gouvernement