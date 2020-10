Une faculté de langue turque à Blida

L’université Ali Lounici Blida2 compte lancer une licence en langue turque afin de répondre à une demande de plus en plus croissante dans cette spécialité. Après les universités de Constantine (Emir Abdelkader) et de Bouzaréah (Alger), voilà donc que l’université Blida2 veut s’inscrire dans cette démarche afin d’assurer, dans un futur proche, une formation académique diplômante en langue turque. Et pour préparer le terrain, des cours de turc de courtes durées ont été lancés au mois de juillet dernier, via internet, et dispensés à «15 étudiants issus des quatre facultés, comme une première mouture à d’autres formations de la langue turque, assurant de la sorte la possibilité d’ouvrir un département de langue turque au niveau de la faculté des lettres et des langues de l’université Blida 2», lit-on dans un communiqué établi par l’université en question, sans pour autant donner une date précise pour le démarrage de cette formation académique. Toujours selon la même source, cela entre dans le cadre de la convention signée entre l’université de Blida2 et l’université de Kirikkale à Ankara (Turquie).