Une exposition de ‘’Noël’’ à Alger

Avec les fêtes de fin d’année à l’horizon, les Algérois s’attendaient à retrouver le marché de Noël de la Maison Diocésaine mais la pandémie est depuis passée par là…Afin de respecter les gestes barrières et les mesures gouvernementales, l’association chrétienne Caritas et la maison Diocésaine ont préféré annuler le Marché de Noël et le remplacer par une exposition-vente de produits artisanaux, limitée dans le temps. Ainsi, du 17 au 31 décembre 2020 de 10h à 15h, à l’exception des 25 et 26 décembre, les visiteurs pourront découvrir l’expo-vente où des artisanes de la Casbah, de Tizi Ouzou ainsi que de Touggourt proposeront variétés de produits. Côté produits justement, le miel, les fromages, le chocolat, les dattes ou encore les gâteaux au pain d’épice devraient faire fondre les visiteurs. Et tel clin d’œil à l’événement, des buches de fin d’année seront également au rendez-vous. Les places de stationnement à l’intérieur de la Maison Diocésaine seront limitées, toujours dans le cadre du respect strict des mesures de lutte contre le Covid-19.