Une ex-ministre a tenté de fuir vers la France !

Le quotidien arabophone Ennahar a indiqué dans une information publiée samedi, qu’une ex-ministre du gouvernement de Noureddine Bedoui, visée par une enquête pour corruption en Algérie aurait tenté de prendre la fuite vers la France. Elle aurait été refoulée par les services de sécurité de l’aéroport international Houari Boumediene, le 4 janvier dernier, quelques heures seulement après son limogeage du gouvernement. En effet, selon la même source qui ne cite pas néanmoins l’identité de l’ex-ministre, cette dernière aurait planifié sa fuite vers la France après avoir su qu’elle fait objet d’une enquête pour son implication dans plusieurs affaires de corruption. Cette ancienne membre de gouvernement Bedoui a été placée sous interdiction de sortir du territoire national (ISTN), le 2 janvier 2020, précise notre source. Elle aurait réservé son vol vers la France avec son passeport personnel. Pour rappel, Houda-Imane Faraoun et Djamila Tamazirt, respectivement, ancienne ministre de la Poste et des TIC et ministre de l'industrie, avaient été convoquées le 05 janvier dernier, par la brigade de gendarmerie de Bab Jdid à Alger.