Une émission télévisée provoque un scandale !

Une émission de télévision diffusée mardi 21 juillet sur la chaîne de télévision privée Echorouk TV a soulevé un tollé de réactions sur la toile. Dans cette émission, une femme présente le tabac à chiquer comme remède contre le coronavirus et aussi un moyen de dépistage du virus. La femme affirme que ce remède a été testé par “tout le peuple tunisien” et a donné satisfaction. Elle teste le tabac sur un invité de l’émission qui a mis du tabac dans ses narines. La femme indique s’il éternue deux fois c’est qu’il est négatif au coronavirus. Quant à l’animateur qui a fait l’expérience et qui a éternué plus de deux fois, il est aussi considéré comme cas négatif, selon la “femme savante”. La femme n’explique à aucun moment comment le tabac à chiquer peut agir contre le coronavirus. Elle rappelle juste que c’est un remède ancestral. Cette émission qui a fait le tour des réseaux sociaux a scandalisé les internautes en Algérie et ailleurs. Certains considèrent que la femme en question qui cachait son visage est une journaliste de la chaîne qui veut faire le buzz alors que les deux autres personnages qui font de la figuration sont considérés comme “médiocres” dans leurs “prestations”. Un autre internaute demande l’intervention des pouvoirs publics afin de mettre fin à cette “mascarade”.