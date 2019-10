Une douzaine d’églises fermées à Tizi Ouzou

Une douzaine d’églises ont été fermées ces derniers jours, dans la wilaya de Tizi Ouzou, suite à une instruction donnée par Mahmoud Djemaa, wali de cette dernière. En effet, selon les autorités, elles sont clandestines. Ainsi, plusieurs lieux de culte chrétien ont été mis sous scellé. Parmi eux figure l’église du plein évangile, située en plein centre de Tizi Ouzou et considérée comme la plus grande d’Algérie. Les églises fermées sont, pour la totalité, protestantes. Pour motiver leur décision, les autorités invoquent le non respect de la loi de 2006 règlementant la pratique des cultes autre que l’islam. De leur côté, l’église protestante d’Algérie et plusieurs associations des droit de l’homme ont condamné ce qu’ils ont qualifié de harcèlement contre les chrétiens.