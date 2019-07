Une directrice avec deux sièges !

Moul Frima, curieux de visiter ce fameux Théâtre régional de Mostaganem, qui a pompé plus de 75 milliards de cts au trésor public, ce nouveau-né sous les ‘’you you’’ de Zerhouni, après une naissance par césarienne qui a duré plus dix années, n’est en vérité, qu’un bouffon bâtiment théâtral sans parking, avec une petite tribune visible seulement pour les spectateurs des premiers rangs, et des locaux qui ressemblent beaucoup plus à des épiceries qu’a des loges d’artistes ! Restant un petit moment devant les escaliers pour contempler ce petit ‘’MASRAHIA’’, dénommé le théâtre régional comme aime l’ appeler ‘’Mihoubi’’, une appellation qui n’a de grandeur, en vérité que le nom du grand artiste Si Djillali Ben Abdelhalim. A l’entrée, Moul Frima, fut accueilli par un gardien, qui lui demanda la raison de sa présence, Moul Firma lui fait savoir qui il veut rencontrer l’honorable directrice du grand théâtre régional de Mostaganem. Ce dernier l’informe que madame, n’est pas là, puis il se retourne vers son compagnon qui était assis derrière le comptoir pour continuer leur discussion. Moul Firma, voyant, qu’il a peut être interrompu leur Débat sur l’avenir du théâtre à Mostaganem, sentant qu’il n’était pas le bienvenu traine ses pas pour sortir, quand soudain, un autre agent l’appelle pour l’informer que le bureau de madame la patronne du théâtre se trouve au niveau de la direction du conservatoire de musique de Mostaganem. Imposé à une punition, Moul Firma, ne lâche pas et s’en va à la recherche de la directrice ! Dans le hall du conservatoire, plusieurs agents ont reconnu Moul Firma, l’un deux lui montre le chemin vers sa majesté. ‘’Son bureau au premier étage à gauche N°39’’, lui dit l’agent. Dans le couloir, du premier étage, Moul Firma, fut attiré par les photos des artistes fixés sur le mur, tellement qu’il était captivé par le sourire de ces hommes qui ont bâti l’orgueil du théâtre algérien, qu’il n’a pas vu une demoiselle qui lui faisait signe de sa main comme pour lui dire ‘’ que veux- tu ?’’ Un langage de Tutoiement accoutumé par les employés du 4ème art. Moul Firma, lui fait part de son souhait de rencontrer la directrice. Quelques minutes après, elle revient pour lui dire qu’elle est occupée au téléphone. Profitant de cette attente Moul Firma, échange quelques mots avec une vieille connaissance qui passait par hasard dans le couloir, avant de lui demander sur le pourquoi du bureau de la directrice du théâtre au niveau du conservatoire, alors que son bureau logiquement se trouve au niveau du théâtre … Ne me dit pas que c’est normal qu’un théâtre de 4.000 m avec trois étages , n’est pas équipé d’un bureau de direction ?

Ce dernier, avec une voix brouillée par peur ayant une larme à l’œil posa la main sur son front, d’un air ébloui comme s’il s’apprêtait à parler de Spartacus, difficilement, il parvient à peine à articuler ses mots, pour dire à Moul Firma, ‘’que la directrice a refusé d’occuper son bureau au niveau du théâtre depuis longtemps, les locaux de la direction du théâtre sont fermés, et elle a aménagé avec toute son équipe du secrétariat , ici , au conservatoire où elle occupe deux bureaux et gère le théâtre depuis le conservatoire. ‘’ Ajoutant, que la directrice a abandonné son siège au théâtre parce qu’elle ne peut pas monter les escaliers, explique le compagnon de Moul Firma. ‘’La pauvre dame !’’ Réplique, Moul Firma : donc il faut que l’Etat doit au futur, construire des édifices selon les désirs des directeurs, sinon il risque de ne trouver aucun directeur pour ses directions, plaisante Moul Firma, en murmurant : que dire pour les pauvres handicapés et les vieux cadres qui montent quotidiennement les centaines d’escaliers sans se plaindre ! Le travail de ‘’Taklach’’ au pays de Mihoubi et Rifka, dira Moul Firma en rouspétant : des pères de famille sans travail et des doctorants en chômage, et sa majesté la directrice ne peut pas monter les escaliers ! Le wali doit déplacer le théâtre du conservatoire de la musique pour que madame travaille à l’aise !