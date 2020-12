Une députée veut criminaliser la “normalisation” avec les sionistes

La députée Amira Slim a annoncé la présentation prochainement devant le Parlement d’une proposition de projet de loi interdisant l’incitation à la normalisation avec l’état sioniste via les médias et les réseaux sociaux. La députée a affiché, dans un post publié sur sa page facebook, son intention de soumettre une proposition de projet de loi visant à interdire toute incitation à la normalisation avec l’occupant israélien via différents supports, entre autres les médias et les réseaux sociaux à la chambre Basse du Parlement. Pour Slim, ce texte repose essentiellement sur la position de l’Algérie refusant catégoriquement la normalisation avec l’entité sioniste d’autant plus que cette dernière porte dangereusement atteinte à la cause sahraouie à travers notamment un “marchandage politique” et des “deals douteux”. Amira Slim a expliqué que ce texte de loi se veut une manière d’interdire des débats autour de cette question.