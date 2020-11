Une députée appelle à la reprise des opérations de rapatriement

Une députée de l’immigration maintient la pression sur les autorités algériennes afin de reprendre les opérations de rapatriement des algériens bloqués à l’étranger. En effet, dans une vidéo de la BBC publiée ce samedi 28 novembre, la députée de l’immigration pour la zone Afrique du Nord et Moyen Orient, Amira Slim appelle le gouvernement algérien à se mobiliser et à reprendre les opérations de rapatriement d’algériens bloqués à l’étranger. La vidéo publiée montre des algériens bloqués à l’étranger depuis plusieurs mois déjà, dont certains affirment ne pas avoir pu assister à l’enterrement de leurs proches à cause de leur situation compliquée. Ainsi, Amira Slim souhaite mobiliser la toile, dont les internautes ont montré leur solidarité avec leurs compatriotes, afin d’interpeller les autorités. La parlementaire appelle donc le gouvernement à agir pour permettre à ceux qui n’ont pas pu bénéficier de la première opération de rapatriement de regagner le territoire national rapidement.