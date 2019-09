Une députée FLN agresse sa collègue au parlement !

Une députée du Front de libération nationale (FLN) a agressé physiquement sa collègue du même parti à l’intérieur du parlement. II s’agit d’Akila Rabhi qui s’est jetée sur sa collègue Saida Azzoug du même groupe parlementaire, affirme le journal El Bilad. Selon la même source, cette agression a entraîné des blessures superficielles à la victime, qui a été conduite au bureau du parti à l’hémicycle pour stériliser ses plaies et mettre des bandages. La victime ne doit son salut qu’à l’intervention de ses collègues scandalisés par le comportement violent de la députée de Blida. La source révèle que l’origine du conflit est due à l’intervention de la députée de Béjaïa, qui s’est opposée à l’élection d’Akila Rabhi au poste de présidente de la commission des finances au sein du parlement. Saida Azzoug a estimé que le docteur Tigharsi El-Houari est plus à même de présider la commission en ajoutant qu’une coiffeuse ne peut pas remplacer un docteur à la tête de cette commission. Une position qui a mis Akila Rabhi dans tous ses états et a déclenché son hystérie, la poussant jusqu’à l’agression physique de sa collègue.