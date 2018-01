Une controversée juge mutée à Mostaganem

Selon le site Algérie1, qui rapporte l’information, la controversée présidente du pôle judiciaire d'Oran, Mme G.M, aurait été mutée à la Cour de Mostaganem, après une série d'articles de presse sur une supposée affaire d’influence. La source ajoute qu’au ministère de la justice, on assure qu'un autre mouvement partiel de magistrats est en préparation et serait divulgué fin janvier de cette nouvelle année. Ce mouvement toucherait cette fois-ci certains chefs de Cours (procureurs généraux, présidents de Cour) mais surtout des présidents de tribunaux administratifs et commissaires d'Etats, ayant attiré l'attention sur une insuffisance lors des élections locales.