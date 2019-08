Une campagne de manipulation depuis le Golfe

Facebook, le plus grand réseau social mondial a annoncé avoir bloqué deux campagnes de manipulation, «orchestrées l’une depuis l’Arabie Saoudite, l’autre depuis les Emirats arabes unis et l’Egypte, et dirigées contre de multiples pays au Maghreb», rapporte l’agence de presse française AFP. Sachant que l’Algérie vit au rythme d’un mouvement de contestation populaire depuis plus de cinq mois et une crise politique sans fin depuis l’annonce de l’ex-président Bouteflika de «sa» décision de briguer un cinquième mandat puis sa démission forcée, il paraît évident qu’elle est la première cible de cette campagne dont les détails n’ont pas été révélés par Facebook de Mark Zuckerberg. «En tout, le réseau social a supprimé pas moins de 800 comptes, pages, groupes et événements, principalement sur Facebook mais aussi sur Instagram, qui cherchaient à attiser les tensions dans certains Etats», a indiqué l’AFP.