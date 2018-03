Une bombe écologique à retardement à Ain Nouissy

Arrivée sur place, le spectacle est des plus affligeants de par l’état de déliquescence qui règne dans la cité du fait de la situation catastrophique engendrée par des marchands de légumes et de l’informel qui ont investit les lieux. La situation en elle-même est repoussante de par les odeurs nauséabondes que dégagent les eaux usées à ciel ouvert à un tel point qu’il est impossible de s’attarder. Cette situation est accentuée par le désordre et surtout par les marchands de poissons qui après la vente de leurs produits libèrent les lieux sans procéder au nettoyage d’où les odeurs pestilentielles qui investissent l’atmosphère qui devient suffocante. Une telle concentration dans une cité où les marchands et les vendeurs, se sont accaparés les espaces, il est parfois impossible de se frayer un chemin.

Aucun respect pour le voisinage !

Dans un autre contexte ces marchands ne respectent rien quant au voisinage et se permettent de squatter tous les espaces en dressant des baraques de légumes et de fruits dans une anarchie totale. Cette situation selon les habitants ne date pas d’aujourd’hui et que cela dure depuis plus de 2 ans. Les conséquences de cette anarchie est fort désastreuse au vu de la situation qui a tendance à s’éterniser et à se propager et ni le chef de Daïra, ni le P/APC ne semblent inquiets et à ce jour aucune décision n’a été prise pour rétablir l’ordre dans cette cité. A ce stade de la situation les habitants s’interrogent sur le laxisme des autorités locales, alors qu’ils ont à maintes reprises adressés des doléances pour mettre fin au calvaire vécu.

M. LE WALI N’A RIEN VU !

Selon les déclarations de ces habitants, plusieurs demandes d’intervention ont été adressées à l’ensemble des élus d’Ain Nouissy mais aucune réaction, qui donne à penser que ces responsables prennent enfin leur responsabilité envers la collectivité locale. Autre fait plus grave, pour les habitants de la cité, que lors de la dernière visite de travail et d’inspection du wali M. Houcine Ouaddah à la commune d’Ain Nouissy, les élus de cette commune sensés représenter les contribuables se sont permis de mettre à l’abri les baraques qui sont la plaie de la cité afin que le chef de l’exécutif ne puisse les voir. Cette façon de faire les choses pour les habitants est considérée comme une trahison envers eux et de cette manière empêcher que le wali constate un effet flagrant de laisser aller et de mauvaise gestion caractérisée avec la complicité du chef de Daïra, qui à ce jour aucune réaction ni sanction n’est venue de lui alors qu’il est le représentant du chef de l’exécutif et que celui-ci a été désigné pour tenir compte des doléances du citoyen.

.

ET SI LE MAIRE OU LE CHEF DE DAÏRA RESIDAIENT DANS CETTE CITE !

Il semble que ces responsables locaux, ne sont point concernés par les citoyens laissant ainsi ces derniers se débattre dans les difficultés qui mènent à l’anarchie et au dépassement toléré par l’autorité elle-même.

Les citoyens interrogés sont écœurés par la façon dont les affaires de la localité sont gérés, du fait que leurs appels n’ont reçu aucun écho et selon le constat de cette situation fort dégradante est à relever ce qui pose un point d’interrogation sur l’autorité morale et locale du chef de daïra et des élus qui prennent un malin plaisir à ne souscrire à aucune initiative. Odeurs nauséabondes, eaux malsaines qui débordent sur la voie publique, juste devant les maisons provenant de regards éventrés, les habitants excédés sont venus, à notre rencontre, pour nous montrer toutes les carences d’où le déversement à l’air libre des eaux usées et ce devant les seuils des maisons comme l’indique les photos. Selon certains citoyens, ce lieu est devenu un gite de repli pour les rongeurs « des rats gros comme des chats », et surtout toute une multitude d’insectes nuisibles qui envahissent la cité, dès la tombée de la nuit. Ce point noir qui fait tache d’huile demeure depuis longtemps sans qu’aucun responsable n’est réagit à ce jour.