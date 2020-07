Une base militaire à nos frontières est une escalade

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune s’est exprimé ce lundi 13 juillet sur les relations algéro-marocaines et a estimé que la construction par le Maroc « de bases militaires à nos frontières est une forme d’escalade qui doit s’arrêter ». « Il y a toujours eu une surenchère verbale et politique entre nos pays. Mais nos peuples sont frères et se ressemblent. Nous avons une longue histoire commune et sommes voisins. Nous sommes condamnés à vivre ensemble », a indiqué le président Tebboune dans entretien accordé au journal français l’Opinion. « En ce qui nous concerne, nous n’avons aucun problème avec le Maroc et sommes concentrés sur le développement de notre pays. Nos frères marocains ne semblent pas être dans le même état d’esprit », a-t-il ajouté. Le chef de l’Etat a déclaré que « la construction de bases militaires à nos frontières est une forme d’escalade qui doit s’arrêter ».