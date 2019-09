Une banque propose à Makri un crédit bancaire !

Abderrazak Makri, président du MSP (Mouvement de la société pour la paix), a déclaré lors d’une conférence de presse, au siège du parti, à Alger que “Ces derniers jours, j’ai reçu un appel d’une employée de banque qui me demande si j’ai besoin d’un crédit bancaire. J’ai répondu par non. Une semaine après, je reçois un appel de la même personne qui me propose la même chose. J’ai trouvé curieux qu’une banque contacte des gens pour leur proposer de l’argent en crédits. C’est peut être une caméra cachée ! Je me suis alors posé la question de savoir, si on ne me préparait pas un coup. Ils ont peut-être cherché et non rien trouvé. Je n’ai jamais bénéficié d’un prêt bancaire ni de projets de la part de l’Etat. Je n’ai jamais obtenu de lot de terrain ni aucun autre avantage ni moi, ni mon épouse, ni mes enfants, ni mes frères, ni mes sœurs ni ma mère ni mes beaux-parents”, a-t-il déclaré, ajoutant : “certains proches du pouvoir, connus pour leur implication dans des affaires de corruption et dans la fraude électorale, sont libres dans leur mouvement et sillonnent le pays sans être inquiétés. Eux n’ont pas peur, il n’y a pas de raison pour que nous ayons peur nous aussi. Notre mouvement et ses dirigeants ne sont pas impliqués dans les affaires de corruption.