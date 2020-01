Une bactérie dans le camembert Tassili

Les services de la direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou ont procédé à l’arrêt de la production de la laiterie de Draa Ben Khedda, suite à la découverte de la bactérie Coliforme dans le lait, a rapporté le site Algérie-Eco. Cette décision est prise suite aux résultats des deux prélèvements effectués par la direction du commerce ayant révélé l’existence de la bactérie Coliforme dans le lait. En effet, cette bactérie si elle ne constitue pas un danger pour la santé des consommateurs, sa présence dans les produits laitiers est interdite par les textes réglementaires. Avec cet arrêt momentané, les services du commerce ont demandé aux prioritaires, l’éradication complète de cette bactérie de leurs produits ainsi que de toute la laiterie, pour relancer la production. A noter que cette laiterie est le principal fournisseur en lait de la wilaya de Tizi-Ouzou avec une production journalière de 300 000 litres. Afin d’éviter toute rupture, perturbation où pénurie de ce produit précieux durant cette période, plusieurs distributeurs alimenteront la wilaya de Tizi Ouzou à partir des laiteries de Béjaïa (18 distributeurs), Rouiba et Boudouaou (44 distributeurs). Par ailleurs, Danone Djurdjura Algérie a démenti, hier, certains faits avancés par l’article intitulé « Suillait crie au scandale : Danone la grande arnaque », publié le 23 janvier sur le site d’information express-dz et sur sa page Facebook. Danone Djurdjura Algérie SPA affirme avoir été en relation d’affaires avec SARL Suilait/Palma nova à qui, explique-t-elle, ‘’nous avons sous-traité la production d’un de nos produits « Danone Mixy » sur une des quatre lignes de leur usine. Le contrat qui nous liait est un contrat de trois ans ferme ayant pris fin en novembre 2018. Une année avant le terme du contrat nous avons confirmé à Palma nova que nous allions vers l’arrêt du partenariat comme convenu au départ et l’avons notifié de nouveau 4 mois avant’’. Au terme contractuel de cette relation, Palma nova a tenté de forcer Danone à le prolonger par des moyens souvent calomnieux et diffamatoires, a-t-on accusé. Danone ajoute que ‘’ce dossier est devant la justice en laquelle nous avons pleinement confiance pour faire valoir nos droits. Nous condamnons les actions d’intimidation ainsi que les posts diffamatoires publiés sur les réseaux sociaux’’.