Une anesthésiste contamine 6 membres de sa famille à Sétif

Une anesthésiste exerçant au service de gynécologie de l’hôpital mère et enfant Harchi-Messaouda d’El-Bez , a contaminé six membres de sa famille dont sa belle-sœur résidant à la cité Hachemi au nord-ouest de la ville de Sétif, d’après les premiers éléments de l’enquête épidémiologique ouverte par le service concerné au CHU Sâadna-Mohamed Abdenour de Sétif rapporte une source médiatique. La même source a ajouté que la contamination de cette dernière a semé la panique parmi le personnel de l’EHS d’El-Eulma à 27 kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Sétif, notamment une de ses collègues qui s’agit d’une réanimatrice enceinte de 7 mois qui partage la même chambre de garde avec la patiente infectée. De sa part, la première responsable du service des maladies infectieuses de l’établissement public hospitalier Sarroub-Khatir, le Dr Adhimi, s’est déplacée, afin de rassurer le personnel médical et de faire point sur la situation, promettant a l’ensemble de l’effectif des testes PCR.