Une Algérienne développe un traitement contre le coronavirus

Docteure Nacera Lachlak, une algérienne, originaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, spécialiste en bactériologie, résidente en France, a réussi à développer un traitement contre le coronavirus (Covid-19). La chercheuse algérienne basée à Toulouse (Sud-Ouest de la France) a affirmé au quotidien français La dépêche avoir guéri des patients du coronavirus grâce à l’administration d’un colostrum de vaches immunisées contre le virus. Dr Lachlak a expliqué que l’administration de ce « premier lait » a été faite en Algérie sur des malades pour lesquels la maladie était peu grave, ne nécessitant pas d’hospitalisation et ne prenant aucun traitement. Selon la même source, les vaches utilisées sont de race française et suisse, et proviennent de l’exploitation familiale du Dr Ishak Bensebti, vétérinaire diplômé de l’université de Constantine. Ce dernier aurait demandé au Dr Lachlak d’encadrer son invention et la mise au point de son procédé. Un brevet a été déposé dans ce cadre, le 30 avril auprès de l’OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.