Une 2ème vague pandémique est imminente, selon l’OMS

L’humanité ne sera pas en mesure de prévenir une nouvelle vague de Covid-19 tant que le vaccin ne sera pas créé, explique la représentante de l’OMS en Russie. Une deuxième vague de pandémie de Covid-19 est imminente, car la majorité de la population de la planète n’est pas immunisée, a déclaré aux médias russes la représentante de l’Organisation mondiale de santé en Russie Melita Vujnovic. «Il s’agit d’un virus absolument neuf, et seule une petite tranche de la population est immunisée contre. Alors, tant que les moyens prophylactiques et le vaccin ne seront pas créés, nous ne pourrons nous dire capables de prévenir une deuxième vague», souligne la responsable. L’OMS dit ne jamais avoir conseillé le confinement contre le coronavirus. Dans ce contexte, elle estime nécessaire d’utiliser l’expérience accumulée pendant la première vague de pandémie et de limiter au maximum les contacts, ce qui devrait permettre de maintenir un taux bas de nouvelles contaminations. Selon les calculs de l’Université Johns-Hopkins aux États-Unis, la pandémie du nouveau coronavirus a fait près de 230.000 morts à travers le monde, dont 24.000 en France.

Dans un autre contexte, un spécialiste chinois a également prédit une nouvelle vague de Covid-19.. Le chef du groupe d’experts de Shanghai sur le Covid-19 affirme qu’elle prendra fin cet été. Cependant, il évoque la possibilité d’une nouvelle vague en fin d’année. L'humanité ne sera pas en mesure de vaincre la pandémie de coronavirus cet été, car une nouvelle vague est possible en novembre, rapporte le Global Times citant Zhang Wenhong qui est à la tête du groupe d’experts de Shanghai sur le Covid-19. «Des épidémies [...] ont commencé à apparaître dans les pays d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est. Par conséquent, selon le modèle mathématique existant, [...] lorsque l'hiver viendra, tout le monde va à nouveau rester chez soi», indique-t-il.

Zhang Wenhong souligne également que grâce à l'expérience acquise au cours de la pandémie actuelle, notamment dans le domaine du diagnostic, la prochaine vague ne sera pas aussi grave.«Cependant, les pays aux ressources médicales insuffisantes, comme les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud, auront probablement du mal à y faire face l'hiver prochain», poursuit l'expert.

Quelles mesures préventives? Selon lui, le contrôle de la situation épidémiologique dans le monde ne dépend pas de la Chine, des États-Unis ou de l'Europe, mais des pays qui sont les moins aptes à contrôler la situation face à l'épidémie.Auparavant, Zhong Nanshan, épidémiologiste en chef du pays, avait déclaré dans une interview accordée au Quotidien du Peuple que le risque d’une deuxième vague épidémique à grande échelle en Chine et en provenance d'autres pays était extrêmement faible, sans pour autant nier le risque d’importation du Covid-19 dans le pays depuis l’Europe et les États-Unis.