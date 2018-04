Moul Firma, qui prenait tranquillement, hier, son thé, a été abordé par un ami qui à l’informer de sa mésaventure. En effet, le président d’une APC de la wilaya de Chlef vient de se distinguer encore une fois. Le citoyen propriétaire d’un terrain s’est vu refuser par l’APC, sans aucun motif réglementaire, la pose d’une clôture sur sa propriété. Et dire que les services techniques se sont déplacés sur les lieux et ont donné leur accord. Moul Firma répliqua qu’on est là face à un vrai abus de pouvoir. Et il a promis de soulever la question au chef de l’Exécutif de la wilaya. Ce dernier est une vieille connaissance.