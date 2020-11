Un vaccin anti-covid "efficace à 90 %" développé

Le géant américain Pfizer assure que son projet de vaccin est "efficace à 90 %" contre le coronavirus. Pfizer en est actuellement à la phase 3 : il s'agit de la dernière étape avant une demande d'homologation pour la mise sur le marché. Un vaccin développé par Pfizer (Etats-Unis) et BioNTech (Allemagne) est "efficace" à 90% pour prévenir les infections à Covid-19 selon l'essai à grande échelle de phase 3 en cours, dernière étape avant une demande d'homologation, ont annoncé conjointement ces sociétés. La protection des patients a été obtenue sept jours après la deuxième des deux doses et 28 jours après la première, selon les résultats préliminaires. "Plus de huit mois après le début de la pire pandémie en plus d'un siècle, nous pensons que cette étape représente un pas en avant significatif pour le monde dans notre bataille contre le Covid-19", a déclaré le président-directeur général de Pfizer, Albert Bourla, dans un communiqué. "Le premier ensemble de résultats de notre essai de vaccin Covid-19 de phase 3 fournit la preuve initiale de la capacité de notre vaccin à prévenir le Covid-19", ajoute-t-il. Sur la base de projections, les entreprises ont déclaré qu'elles prévoyaient de fournir jusqu'à 50 millions de doses de vaccins dans le monde en 2020 et jusqu'à 1,3 milliard de doses en 2021. Il est à signaler que l’Algérie a intégré un groupe de 170 pays pour l’achat groupé d’un vaccin contre le Coronavirus dès qu’il sera disponible avait affirmé le ministre de la santé Abderrahmane Benbouzid lors d’une conférence de presse qu’il a animé au siège du ministère. ‘’Nous avons intégré un groupe de 170 pays dans une ONG Covax 171 le 30 aout où j’ai signé un accord d’achat groupé du vaccin, à un prix moins cher’’, avait révélé le ministre de la santé. Le ministre a évoqué aussi, l’intégration d’un autre groupe lié à l’Unicef qui permettra aussi l’achat de vaccin à un prix très réduit et qui peut passer de 40 dollars à 2 dollars a-t-il expliqué. Toutefois, le ministre a affirmé que sur instruction du Premier ministre, le vaccin sera disponible pour toute la population.